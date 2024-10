GEA im Aufwind: Deutsche Bank hebt Kursziel nach positiven Eckdaten

Das operative Ergebnis (Ebitda) vor Aufwendungen für eine Restrukturierung sei auf Jahressicht um fünf Prozent gestiegen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neue Finanzziele des Anlagenherstellers GEA seien ambitionierter ausgefallen als die zuvor in Aussicht gestellten.

Die GEA-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,64 Prozent höher bei 47,08 Euro.

