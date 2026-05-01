Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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01.05.2026 18:07:20
Germany: Lufthansa apologizes for lost Oscar statuette
Lusthansa said it would conduct "an internal review" to find out how the Oscar statuette belonging to Russian director Pavel Talankin went missing in Frankfurt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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