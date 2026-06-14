Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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14.06.2026 06:00:17

Germany seeks Deutsche Börse exemption from EU supervision

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18.05.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
05.05.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
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