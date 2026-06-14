Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
14.06.2026 06:00:17
Germany seeks Deutsche Börse exemption from EU supervision
Stock exchange would have option to remain under domestic authority as part of new EU markets regimeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
06:00
|Germany seeks Deutsche Börse exemption from EU supervision (Financial Times)
|
06:00
|Germany seeks Deutsche Börse exemption from EU supervision (Financial Times)
|
12.06.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
12.06.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX liegt am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.06.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.06.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX legt zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|18.05.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|249,00
|0,77%
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