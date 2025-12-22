Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
22.12.2025 16:32:41
Gerresheimer: Diese gebuchten Umsätze nicht gemäß IFRS - Umsätze sind systematisch zu früh erfasst worden
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
December 22, 2025 10:32 ET (15:32 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!