Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
22.12.2025 16:34:40
Gerresheimer: Diese Rechnungslegungsfehler werden im Konzernabschlusses 2025 in den Vj-Zahlen korrigiert
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
December 22, 2025 10:34 ET (15:34 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!