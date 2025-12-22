Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
22.12.2025 16:30:40
Gerresheimer: Korrektur betrifft 2024 gebuchte Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen von rd 28 Mio Euro
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
December 22, 2025 10:31 ET (15:31 GMT)
Analysen zu Gerresheimer AGmehr Analysen
|11:52
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|16.12.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
