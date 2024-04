Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

Der Euro STOXX 50 gewann schlussendlich an Wert.

Zum Handelsende notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,35 Prozent fester bei 4 935,46 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,251 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,060 Prozent auf 4 921,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 918,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 913,70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 954,18 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 22.03.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 031,15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 480,32 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 408,59 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,37 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 3,76 Prozent auf 27,32 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,13 Prozent auf 21,61 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,48 Prozent auf 3,43 EUR), Allianz (+ 1,33 Prozent auf 266,70 EUR) und BASF (+ 1,33 Prozent auf 51,11 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Stellantis (-4,70 Prozent auf 23,04 EUR), UniCredit (-3,60 Prozent auf 34,00 EUR), Ferrari (-1,66 Prozent auf 381,28 EUR), Infineon (-1,10 Prozent auf 29,81 EUR) und adidas (-0,36 Prozent auf 223,80 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 702 519 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 397,397 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

