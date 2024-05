Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in Grün

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Am Dienstag erhöht sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,15 Prozent auf 5 066,78 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,335 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,023 Prozent stärker bei 5 060,38 Punkten in den Handel, nach 5 059,20 Punkten am Vortag.

Bei 5 060,38 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 071,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, den Stand von 5 006,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, wies der Euro STOXX 50 4 883,77 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 337,50 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 12,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 3,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,61 Prozent auf 39,28 EUR), Siemens (+ 0,48 Prozent auf 179,78 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,46 Prozent auf 120,95 EUR) und UniCredit (+ 0,41 Prozent auf 36,52 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-0,54 Prozent auf 221,50 EUR), BASF (-0,44 Prozent auf 48,55 EUR), Bayer (-0,41 Prozent auf 28,16 EUR), Deutsche Telekom (-0,05 Prozent auf 21,75 EUR) und Deutsche Börse (-0,03 Prozent auf 182,85 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die BASF-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 112 918 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 373,205 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,06 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

