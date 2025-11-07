DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Aktie bewertet 07.11.2025 13:04:53

Kaufen für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach DZ BANK-Analyse

Kaufen für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach DZ BANK-Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durch DZ BANK.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für DHL Group nach Zahlen von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistiker zeige sich widerstandsfähig in einem herausfordernden Umfeld, schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Die Ergebnisse belegten, dass DHL es schaffe, in diesen Zeiten profitabel zu bleiben und die Kostenbasis konsequent zu optimieren. Dadurch sei der Konzern auch gut aufgestellt, um von einer möglichen Markterholung überproportional zu profitieren.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 12:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 42,99 EUR abwärts. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 877 546 Stück. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2025 um 33,0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: AIF,Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

07.11.25 DHL Group Kaufen DZ BANK
07.11.25 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
07.11.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 43,16 0,54% DHL Group (ex Deutsche Post)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

