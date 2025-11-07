DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
07.11.2025 13:04:53
Kaufen für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach DZ BANK-Analyse
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für DHL Group nach Zahlen von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistiker zeige sich widerstandsfähig in einem herausfordernden Umfeld, schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Die Ergebnisse belegten, dass DHL es schaffe, in diesen Zeiten profitabel zu bleiben und die Kostenbasis konsequent zu optimieren. Dadurch sei der Konzern auch gut aufgestellt, um von einer möglichen Markterholung überproportional zu profitieren.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 12:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 42,99 EUR abwärts. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 877 546 Stück. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2025 um 33,0 Prozent.
