NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset attestierte den Bonnern am Donnerstag ein starkes Quartal. Vor allem das operative Ergebnis und der Barmittelzufluss hätten enorm überrascht./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:08 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.