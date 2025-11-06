DHL Group Aktie

43,02EUR 3,21EUR 8,06%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

06.11.2025 10:27:15

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset attestierte den Bonnern am Donnerstag ein starkes Quartal. Vor allem das operative Ergebnis und der Barmittelzufluss hätten enorm überrascht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:08 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41,78 € 		Abst. Kursziel*:
14,89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,58%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

