DHL Group Aktie
|43,02EUR
|3,21EUR
|8,06%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset attestierte den Bonnern am Donnerstag ein starkes Quartal. Vor allem das operative Ergebnis und der Barmittelzufluss hätten enorm überrascht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:08 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
DHL Group (ex Deutsche Post)
Goldman Sachs Group Inc.
48,00 €
Buy
41,78 €
14,89%
Buy
43,02 €
11,58%
Patrick Creuset
-
