DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
07.11.2025 12:22:50
Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Andy Chu schrieb in der am Freitag vorliegenden Einschätzung, der Logistiker habe im dritten Quartal mit einem soliden Ergebnis die Erwartungen übertroffen. Er verwies noch auf den unveränderten Unternehmensausblick.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 12:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 42,93 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 2,17 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 786 311 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 32,8 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 05.03.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
