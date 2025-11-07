DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Bewertung im Fokus 07.11.2025 12:22:50

Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Andy Chu unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Andy Chu schrieb in der am Freitag vorliegenden Einschätzung, der Logistiker habe im dritten Quartal mit einem soliden Ergebnis die Erwartungen übertroffen. Er verwies noch auf den unveränderten Unternehmensausblick.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 12:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 42,93 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 2,17 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 786 311 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 32,8 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 05.03.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: AIF,Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen

07.11.25 DHL Group Kaufen DZ BANK
07.11.25 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
07.11.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 43,16 0,54% DHL Group (ex Deutsche Post)

