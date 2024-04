Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen

Der STOXX 50 bleibt auch am Mittwoch auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,01 Prozent fester bei 4 399,14 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,051 Prozent auf 4 401,05 Punkte an der Kurstafel, nach 4 398,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 407,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 398,81 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,954 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 302,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 077,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 952,47 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,51 Prozent zu. Bei 4 462,29 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 179,00 EUR), UniCredit (+ 0,89 Prozent auf 35,68 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 22,51 EUR), Richemont (+ 0,73 Prozent auf 137,20 CHF) und Novartis (+ 0,72 Prozent auf 86,32 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-1,23 Prozent auf 50,54 GBP), Reckitt Benckiser (-0,89 Prozent auf 42,37 GBP), AstraZeneca (-0,66 Prozent auf 105,34 GBP), Enel (-0,62 Prozent auf 6,00 EUR) und Nestlé (-0,61 Prozent auf 94,24 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1 576 023 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 526,795 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,26 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

