Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester

Der DAX zeigt am Freitagnachmittag eine positive Tendenz.

Im DAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,22 Prozent aufwärts auf 16 943,77 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,699 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,165 Prozent leichter bei 16 879,01 Punkten, nach 16 906,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 967,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 849,31 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 16 706,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, lag der DAX noch bei 14 731,05 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 26.01.2023, einen Stand von 15 132,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 1,04 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 16 967,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 9,04 Prozent auf 329,20 EUR), Merck (+ 5,57 Prozent auf 155,30 EUR), Porsche (+ 3,89) Prozent auf 76,86 EUR), Covestro (+ 3,16 Prozent auf 49,35 EUR) und Zalando (+ 2,92 Prozent auf 19,02 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen RWE (-7,02 Prozent auf 34,06 EUR), Rheinmetall (-2,87 Prozent auf 318,40 EUR), MTU Aero Engines (-1,42 Prozent auf 215,80 EUR), Deutsche Telekom (-1,40 Prozent auf 22,92 EUR) und Bayer (-0,95 Prozent auf 32,32 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die RWE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 6 697 001 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 188,041 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,43 Prozent, die höchste im Index.

