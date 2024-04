Gewinne in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen

Schlussendlich ging der DAX nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 17 786,99 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,809 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,012 Prozent auf 17 764,03 Punkte an der Kurstafel, nach 17 766,23 Punkten am Vortag.

Bei 17 731,79 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17 907,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 0,840 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Stand von 17 936,65 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 17.01.2024, einen Wert von 16 431,69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, wies der DAX einen Stand von 15 789,53 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 6,07 Prozent zu Buche. Bei 18 567,16 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell adidas (+ 8,64 Prozent auf 220,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,98 Prozent auf 17,76 EUR), Commerzbank (+ 1,88 Prozent auf 13,04 EUR), Zalando (+ 1,56 Prozent auf 27,34 EUR) und Allianz (+ 0,93 Prozent auf 261,40 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Continental (-5,47 Prozent auf 61,90 EUR), Merck (-2,58 Prozent auf 147,20 EUR), Sartorius vz (-2,51 Prozent auf 329,70 EUR), Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 531,80 EUR) und Infineon (-1,85 Prozent auf 31,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 5 859 679 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 200,366 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at