Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

So bewegt sich der LUS-DAX am Mittwochnachmittag.

Am Mittwoch springt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,86 Prozent auf 18 858,00 Punkte an.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 697,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 864,50 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, einen Stand von 18 465,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 668,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 818,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 12,63 Prozent nach oben. Bei 18 888,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Covestro (+ 3,08 Prozent auf 55,50 EUR), Symrise (+ 2,77 Prozent auf 116,85 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,87 Prozent auf 52,38 EUR), adidas (+ 1,83 Prozent auf 227,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,79 Prozent auf 490,10 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Zalando (-2,11 Prozent auf 24,11 EUR), BMW (-1,04 Prozent auf 83,90 EUR), Porsche Automobil vz (-0,69 Prozent auf 40,49 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 62,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,50 Prozent auf 96,34 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 739 627 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 226,534 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at