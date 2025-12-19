Symrise Aktie

Langfristige Investition 19.12.2025 10:03:56

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Symrise-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Symrise-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Symrise-Aktie betrug an diesem Tag 104,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,556 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.12.2025 auf 68,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 656,67 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 34,33 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Symrise eine Marktkapitalisierung von 9,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

