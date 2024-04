Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zu

Der LUS-DAX notiert am ersten Tag der Woche im Plus.

Am Montag geht es im LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,42 Prozent auf 18 275,00 Punkte nach oben.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 18 290,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 167,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 08.03.2024, bei 17 765,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 763,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 645,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,14 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 633,00 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 5,86 Prozent auf 25,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,19 Prozent auf 77,09 EUR), Rheinmetall (+ 2,27 Prozent auf 549,00 EUR), Covestro (+ 1,72 Prozent auf 52,10 EUR) und BMW (+ 1,69 Prozent auf 114,40 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Bayer (-1,39 Prozent auf 27,06 EUR), Beiersdorf (-0,88 Prozent auf 129,20 EUR), Siemens Healthineers (-0,83 Prozent auf 55,26 EUR), Symrise (-0,56 Prozent auf 106,95 EUR) und Hannover Rück (-0,29 Prozent auf 239,00 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 181 120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 207,089 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 3,17 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,10 Prozent gelockt.

