Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone

Der LUS-DAX hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,21 Prozent fester bei 18 774,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 18 723,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 776,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 10.04.2024, bei 18 079,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 16 958,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 895,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 12,13 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 776,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 3,72 Prozent auf 25,34 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,53 Prozent auf 27,91 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,36 Prozent auf 447,60 EUR), Fresenius SE (+ 1,25 Prozent auf 28,38 EUR) und Infineon (+ 1,25 Prozent auf 37,35 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Symrise (-1,26 Prozent auf 102,15 EUR), SAP SE (-0,48 Prozent auf 176,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,13 Prozent auf 117,25 EUR), Covestro (-0,12 Prozent auf 48,72 EUR) und BMW (-0,10 Prozent auf 101,55 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 369 820 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 205,968 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7,72 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

