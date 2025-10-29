Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Aktie auf dem Prüfstand
|
29.10.2025 12:37:47
UBS AG gibt Symrise-Aktie Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Aus zwei Richtungen normalisiere sich der Gegenwind, aus einer anderen werde er spürbarer, schrieb Charles Eden am Dienstagabend im Nachgang der Quartalszahlen des Aromenherstellers. Besser schlügen sich demnach die Bereiche Sonnenschutz und Tiernahrung, weniger gut Aroma Molecules.
Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:21 Uhr um 1,6 Prozent auf 75,46 EUR nach. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 31,20 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 159 287 Symrise-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 gab die Aktie um 25,6 Prozent nach. Am 11.03.2026 wird Symrise voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
