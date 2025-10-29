Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Symrise-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Aromenhersteller habe die operative Wachstumserwartung im dritten Quartal etwas verfehlt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Markterwartungen für 2025 und 2026 seien zu ambitioniert. Die Aktie sei allerdings deutlich günstiger als die des Wettbewerbers Givaudan.

Aktieninformation im Fokus: Die Symrise-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:03 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 75,60 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 19,05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 179 888 Symrise-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Minus von 25,5 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.