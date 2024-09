Gewinne in Frankfurt: MDAX im Aufwind

Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 2,04 Prozent auf 26 317,30 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 252,006 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,800 Prozent auf 25 996,52 Punkte an der Kurstafel, nach 25 790,13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 26 368,43 Punkte, das Tagestief hingegen 25 994,58 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 3,09 Prozent aufwärts. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 19.08.2024, mit 24 955,08 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.06.2024, stand der MDAX noch bei 25 471,75 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.09.2023, den Wert von 26 904,25 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,94 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 476,10 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit KION GROUP (+ 6,72 Prozent auf 34,94 EUR), HUGO BOSS (+ 5,62 Prozent auf 38,69 EUR), Bechtle (+ 4,56 Prozent auf 38,96 EUR), Stabilus SE (+ 4,30 Prozent auf 38,85 EUR) und thyssenkrupp (+ 4,25 Prozent auf 3,19 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen HelloFresh (-1,77 Prozent auf 8,68 EUR), Gerresheimer (-0,78 Prozent auf 101,60 EUR), TAG Immobilien (-0,37 Prozent auf 15,97 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,35 Prozent auf 37,29 EUR) und freenet (-0,30 Prozent auf 26,72 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5 333 279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 19,458 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,50 erwartet. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,54 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at