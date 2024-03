Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags im Plus

Um 12:10 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 14 009,93 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 115,369 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,234 Prozent höher bei 14 032,70 Punkten, nach 13 999,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 14 053,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 003,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,45 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.02.2024, den Stand von 13 707,95 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.12.2023, den Stand von 13 074,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2023, wurde der SDAX mit 12 971,79 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 1,37 Prozent. Bei 14 067,87 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 5,46 Prozent auf 3,96 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 4,86 Prozent auf 36,70 EUR), KSB SE (+ 2,12 Prozent auf 578,00 EUR), pbb (+ 1,86 Prozent auf 4,50 EUR) und Klöckner (+ 1,77 Prozent auf 6,62 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen ADTRAN (-3,13 Prozent auf 5,89 USD), ProSiebenSat1 Media SE (-2,45 Prozent auf 6,44 EUR), Salzgitter (-1,84 Prozent auf 23,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,76 Prozent auf 17,57 EUR) und Vossloh (-1,31 Prozent auf 41,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die AUTO1-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 437 824 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 15,870 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at