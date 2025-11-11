SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
Kaufempfehlung sorgt für Kursanstieg bei SUSS MicroTec - Charthürde getestet
Eine weitere Kaufempfehlung, diesmal von Kepler Cheuvreux, gab den Papieren des Chipausrüsters weiteren Auftrieb. In vier Handelstagen gewannen sie inzwischen gut 31 Prozent. Im Gesamtjahr liegen sie aber immer noch über ein Viertel im Minus.
Die Experten des Analysehauses Kepler Chevreux trauen den Papieren mit ihrem Kursziel von 45 Euro aber noch viel zu. Tags zuvor hatten die UBS und Jefferies in ihren Empfehlungen Ziele von 39 und 42 Euro genannt.
Kepler sieht SUSS gut positioniert für die nächste Investitionswelle in das Boomthema KI. Sollte sich der Auftragsoptimismus des Managements im vierten Quartal bestätigen, dürften auch die Anleger wieder offensiver an eines der europäischen Halbleiterunternehmen mit der stärksten KI-Verbindung herangehen, glauben sie.
