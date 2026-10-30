Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
30.10.2026 18:52:00
Glyphosat: Bayer siegt erneut vor US-Gericht
Seit Jahren wird über mögliche Gesundheitsrisiken des Pflanzenschutzmittels Glyphosat gestritten. Nun hat ein Gericht erneut zugunsten von Bayer entschieden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer
|
30.10.26
|Glyphosat: Bayer siegt erneut vor US-Gericht (Spiegel Online)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 leichter (finanzen.at)
Analysen zu Bayer
|30.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|50,22
|5,13%
|Bayer AG (spons. ADRs)
|12,50
|5,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.