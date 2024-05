Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Sell

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel nach vorläufigen Quartalszahlen und Anhebung der Unternehmensziele auf "Sell" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Marktschätzungen für den Gewinn des Konsumgüterherstellers dürften nun im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:21 Uhr in Grün und gewann 6,5 Prozent auf 78,82 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 13,73 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 704 708 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2024 kletterte die Aktie um 11,0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

