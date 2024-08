Goldman Sachs Group Inc.: Henkel vz-Aktie erhält Sell

Goldman Sachs Group Inc. hat die Henkel vz-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel nach detaillierten Halbjahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Eine starke Ausweitung der Bruttomarge habe das Ergebniswachstum je Aktie des Konsumgüterherstellers angetrieben, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Das Papier von Henkel vz befand sich um 15:31 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 78,70 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 5,97 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56 842 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 legte das Papier um 10,8 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2024 gerechnet.

