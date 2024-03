Goldman Sachs Group Inc.: Porsche Automobil vz-Aktie erhält Buy

Goldman Sachs Group Inc. hat die Porsche Automobil vz-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die von der Volkswagen-Holding verkündete Dividende entspreche den Erwartungen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung der Beteiligungsgesellschaft sinke plangemäß.

Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich um 13:32 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 48,34 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 24,12 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 555 737 Porsche Automobil vz-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 legte das Papier um 4,4 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 21.03.2024 gerechnet.

