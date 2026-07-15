Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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15.07.2026 10:07:48

Golf, Geld und Porsche

Wenn Banken und Vermögensverwalter im Sportsommer Flagge zeigen, fällt die Wahl unterschiedlich aus: UBS setzt auf Fussball, EFG auf Tennis und Amundi auf das einzige Major des Frauengolfs in Kontinentaleuropa, flankiert von Porsche in der schönen Umgebung des Genfersees.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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