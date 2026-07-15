Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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15.07.2026 10:07:48
Golf, Geld und Porsche
Wenn Banken und Vermögensverwalter im Sportsommer Flagge zeigen, fällt die Wahl unterschiedlich aus: UBS setzt auf Fussball, EFG auf Tennis und Amundi auf das einzige Major des Frauengolfs in Kontinentaleuropa, flankiert von Porsche in der schönen Umgebung des Genfersees.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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