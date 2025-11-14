KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
14.11.2025 09:12:00
Google: KI-Agent Sima 2 spielt "Minecraft" und "Satisfactory"
Google hat eine neue Version seines spielenden KI-Agenten Sima vorgestellt, die komplexere Aktionen beherrscht. Sima trainiert in Spielen für die echte Welt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
