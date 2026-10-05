Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
05.10.2026 23:54:19
Google Acknowledges Day 1 Android App Performance Issues on New Laptops
Five new Googlebooks are available now, but the company says that not every Android app will offer “smooth performance” at launch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
05.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
04.10.26
|Google set to defend £1.2bn UK lawsuit over ‘excessive’ app download charges (Financial Times)
|
02.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
02.10.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones nachmittags steigen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 635,00
|1,47%
|Alphabet A (ex Google)
|310,35
|0,55%
|Alphabet C (ex Google)
|307,85
|0,64%