Alphabet A Aktie
|311,55EUR
|9,00EUR
|2,97%
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Mit dem deutlich angehobenen Limit für die Generierung von Tokens auf eine Million sei das neue KI-Spitzenmodell Gemini 4 Argon deutlich konkurrenzfähiger als Gemini 3, schrieb Brad Erickson am Donnerstag nach der Präsentation. Die Gemini-4-Familie werde wohl die Grundlage für neue Möglichkeiten für Endverbraucher und Firmen mit agentischer KI./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 01:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 01:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 425,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 344,08
|
Abst. Kursziel*:
23,52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 344,08
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,52%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|312,00
|3,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:28
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Continental Buy
|UBS AG
|07:08
|BMW Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets