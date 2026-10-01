Alphabet A Aktie

311,55EUR 9,00EUR 2,97%
Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.10.2026 11:12:21

Alphabet A (ex Google) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Mit dem deutlich angehobenen Limit für die Generierung von Tokens auf eine Million sei das neue KI-Spitzenmodell Gemini 4 Argon deutlich konkurrenzfähiger als Gemini 3, schrieb Brad Erickson am Donnerstag nach der Präsentation. Die Gemini-4-Familie werde wohl die Grundlage für neue Möglichkeiten für Endverbraucher und Firmen mit agentischer KI./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 01:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 01:36 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 425,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 344,08 		Abst. Kursziel*:
23,52%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 344,08 		Abst. Kursziel aktuell:
23,52%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

mehr Analysen
11:12 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
03.08.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 Alphabet A Neutral UBS AG
23.07.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 312,00 3,12% Alphabet A (ex Google)

Aktuelle Aktienanalysen

11:25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:14 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:13 adidas Buy Deutsche Bank AG
11:13 BAT Buy Deutsche Bank AG
11:12 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
11:09 Philips Hold Deutsche Bank AG
11:08 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
11:06 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:05 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
11:04 Symrise Buy Deutsche Bank AG
11:03 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
11:00 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Hold Deutsche Bank AG
10:53 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
10:29 Aroundtown Buy Warburg Research
10:28 NORMA Group Buy Warburg Research
10:16 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:15 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:09 Continental Buy UBS AG
07:08 BMW Neutral UBS AG
30.09.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
30.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
30.09.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
30.09.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
30.09.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
30.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
30.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Apple Neutral UBS AG
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.26 Boeing Buy UBS AG
30.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen