Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
15.12.2025 12:19:00
Google baut einen ganz neuen Browser und eine neue Art von Web-Apps
Hauseigene Konkurrenz für Chrome? Google stellt mit Disco eine neue Art von Browser vor, der Informationen aus offenen Tabs in interaktive Web-Apps verwandelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|264,95
|0,25%
|Alphabet C (ex Google)
|266,20
|0,85%