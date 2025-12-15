Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
15.12.2025 05:38:19
Google signs solar power pact in Malaysia with Shizen Energy
The agreement highlights efforts by global tech firms to decarbonise their energy-intensive operations such as data centresWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
