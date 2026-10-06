Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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06.10.2026 13:58:00
Google stellt Bug-Bounty-Programm für Open Source vorerst ein
Google nimmt seit 1. Oktober im Bug-Bounty-Programm für Open-Source-Software vorerst keine Produktlücken mehr an.
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