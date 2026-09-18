Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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18.09.2026 16:06:00
Google veröffentlicht 3D-Emojis als Open Source
Google hat 3977 3D-Versionen seiner Noto-Emojis als Open Source veröffentlicht. Trotz KI-Unterstützung wurden die Symbole manuell modelliert und optimiert.
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