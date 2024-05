Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag freundlich

Am Montag steigt der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0,14 Prozent auf 5 071,48 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,363 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,070 Prozent auf 5 060,62 Punkte an der Kurstafel, nach 5 064,14 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 079,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 060,62 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wies der Euro STOXX 50 4 918,09 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 20.02.2024, einen Wert von 4 760,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 395,30 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,38 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 179,00 EUR), Infineon (+ 0,86 Prozent auf 37,33 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,82 Prozent auf 22,18 EUR), BASF (+ 0,56 Prozent auf 49,15 EUR) und Siemens (+ 0,29 Prozent auf 173,06 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-4,70 Prozent auf 3,57 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,23 Prozent auf 67,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 119,35 EUR), Eni (-0,75 Prozent auf 14,72 EUR) und BMW (-0,75 Prozent auf 95,30 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Sanofi-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 098 826 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 389,726 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,01 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at