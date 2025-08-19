SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Kursentwicklung im Fokus
|
19.08.2025 12:28:10
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Dienstagmittag im Plus
Am Dienstag geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,68 Prozent auf 5 471,41 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,551 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,080 Prozent auf 5 438,98 Punkte an der Kurstafel, nach 5 434,64 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 477,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 438,98 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 5 359,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 19.05.2025, einen Stand von 5 427,23 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.08.2024, den Wert von 4 871,41 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,26 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 568,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Stellantis (+ 1,92 Prozent auf 8,49 EUR), UniCredit (+ 1,60 Prozent auf 69,29 EUR), adidas (+ 1,53 Prozent auf 169,45 EUR), BMW (+ 1,39 Prozent auf 90,56 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,33 Prozent auf 100,20 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-4,55 Prozent auf 1 573,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,67 Prozent auf 5,52 EUR), Deutsche Börse (-0,47 Prozent auf 254,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,43 Prozent auf 555,00 EUR) und Enel (-0,33 Prozent auf 7,97 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 531 426 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 276,010 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,69 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|169,10
|1,56%
|Bayer
|27,76
|-0,04%
|BMW AG
|90,38
|1,30%
|Danone S.A.
|71,60
|-0,17%
|Deutsche Börse AG
|254,40
|-0,43%
|Enel S.p.A.
|8,05
|0,83%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,57
|0,60%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|556,80
|-0,29%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|13,62
|0,48%
|Rheinmetall AG
|1 581,00
|-4,36%
|SAP SE
|236,90
|0,11%
|Stellantis
|8,49
|2,40%
|UniCredit S.p.A.
|69,24
|1,42%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,10
|1,44%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 468,23
|0,62%
