Kursentwicklung im Fokus 19.08.2025 12:28:10

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Dienstagmittag im Plus

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Dienstagmittag im Plus

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Am Dienstag geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,68 Prozent auf 5 471,41 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,551 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,080 Prozent auf 5 438,98 Punkte an der Kurstafel, nach 5 434,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 477,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 438,98 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 5 359,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 19.05.2025, einen Stand von 5 427,23 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.08.2024, den Wert von 4 871,41 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,26 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 568,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Stellantis (+ 1,92 Prozent auf 8,49 EUR), UniCredit (+ 1,60 Prozent auf 69,29 EUR), adidas (+ 1,53 Prozent auf 169,45 EUR), BMW (+ 1,39 Prozent auf 90,56 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,33 Prozent auf 100,20 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-4,55 Prozent auf 1 573,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,67 Prozent auf 5,52 EUR), Deutsche Börse (-0,47 Prozent auf 254,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,43 Prozent auf 555,00 EUR) und Enel (-0,33 Prozent auf 7,97 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 531 426 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 276,010 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,69 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten

Analysen zu SAP SEmehr Analysen

08.08.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 SAP Verkaufen DZ BANK
06.08.25 SAP Add Baader Bank
01.08.25 SAP Buy UBS AG
29.07.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
