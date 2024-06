Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Dienstagshandels

Der Euro STOXX 50 performte am Abend positiv.

Der Euro STOXX 50 kletterte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,65 Prozent auf 4 912,29 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,165 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,367 Prozent auf 4 898,33 Punkte an der Kurstafel, nach 4 880,42 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 883,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 4 922,61 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 5 064,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 982,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, den Stand von 4 394,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 3,01 Prozent auf 34,18 EUR), Vivendi (+ 2,61 Prozent auf 9,75 EUR), Saint-Gobain (+ 2,49 Prozent auf 74,69 EUR), Kering (+ 2,25 Prozent auf 310,83 EUR) und VINCI (+ 2,13 Prozent auf 100,60 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil LOréal (-1,56 Prozent auf 439,73 EUR), adidas (-1,41 Prozent auf 216,00 EUR), BMW (-0,57 Prozent auf 87,58 EUR), Infineon (-0,46 Prozent auf 35,99 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,11 Prozent auf 63,52 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Santander-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 23 209 237 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 374,931 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,54 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

