Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich

Der STOXX 50 zeigte am zweiten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Zum Handelsende bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,97 Prozent fester bei 4 389,85 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,227 Prozent fester bei 4 357,68 Punkten, nach 4 347,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 348,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 392,83 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 229,17 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.12.2023, den Wert von 4 072,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bei 3 854,51 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,28 Prozent zu. Bei 4 392,83 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 2,76 Prozent auf 5,91 GBP), UBS (+ 2,18 Prozent auf 27,70 CHF), Rio Tinto (+ 2,17 Prozent auf 49,14 GBP), BAT (+ 2,05 Prozent auf 23,67 GBP) und SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 177,00 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil National Grid (-1,75 Prozent auf 10,36 GBP), Novartis (-1,36 Prozent auf 87,59 CHF), Deutsche Telekom (-0,50 Prozent auf 21,70 EUR), AstraZeneca (-0,13 Prozent auf 104,36 GBP) und Enel (+ 0,04 Prozent auf 6,16 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 25 149 651 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 541,099 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,69 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at