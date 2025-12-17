Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Aktienanalyse
|
17.12.2025 15:13:45
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Der Baustoffkonzern habe die zweite Tranche seiner Aktienrückkäufe bis zum 15. Dezember abgeschlossen, schrieb Tom Zhang am Mittwoch. Seit dem 5. Juni seien gut 2 Millionen Aktien gekauft und dafür 397 Millionen Euro ausgegeben worden. Damit seien 88 Prozent des genehmigten Rahmens ausgeschöpft worden.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:56 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 221,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 55 208 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 88,9 Prozent zu Buche.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 12:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 12:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!