Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight

Hier sind die Erkenntnisse von Barclays Capital-Analyst Tom Zhang, der das Heidelberg Materials-Papier näher betrachtet hat.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Der Baustoffkonzern habe die zweite Tranche seiner Aktienrückkäufe bis zum 15. Dezember abgeschlossen, schrieb Tom Zhang am Mittwoch. Seit dem 5. Juni seien gut 2 Millionen Aktien gekauft und dafür 397 Millionen Euro ausgegeben worden. Damit seien 88 Prozent des genehmigten Rahmens ausgeschöpft worden.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:56 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 221,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 55 208 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 88,9 Prozent zu Buche.

