Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,28 Prozent stärker bei 18 492,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 412,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 500,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 08.04.2024, einen Stand von 18 300,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 16 971,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 959,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,44 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 633,00 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 10,85 Prozent auf 22,17 EUR), Fresenius SE (+ 4,16 Prozent auf 29,30 EUR), Henkel vz (+ 1,36 Prozent auf 80,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,05 Prozent auf 231,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,95 Prozent auf 424,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen BMW (-5,41 Prozent auf 98,56 EUR), Covestro (-1,61 Prozent auf 48,43 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,12 Prozent auf 72,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,02 Prozent auf 116,85 EUR) und Porsche (-0,99 Prozent auf 84,18 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Siemens Energy-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 429 567 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 200,156 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,68 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

