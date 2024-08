Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

LUS-DAX-Handel am Freitagnachmittag.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,52 Prozent auf 18 295,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 345,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 198,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18 583,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.05.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 685,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 15 724,00 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,27 Prozent nach oben. Bei 18 888,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 11,46 Prozent auf 29,29 EUR), EON SE (+ 1,63 Prozent auf 12,19 EUR), Covestro (+ 1,34 Prozent auf 54,42 EUR), Deutsche Bank (+ 0,97 Prozent auf 13,94 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,95 Prozent auf 457,10 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Merck (-0,94 Prozent auf 168,15 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,44 Prozent auf 29,33 EUR), Brenntag SE (-0,32 Prozent auf 63,26 EUR), Siemens (-0,16 Prozent auf 162,44 EUR) und adidas (-0,14 Prozent auf 218,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 8 269 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,061 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at