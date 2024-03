Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Der TecDAX machte am Abend Gewinne.

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,21 Prozent höher bei 3 429,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 518,662 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,416 Prozent auf 3 402,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3 388,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 429,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 392,65 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 1,33 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, stand der TecDAX bei 3 353,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 209,04 Punkte. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 01.03.2023, einen Stand von 3 204,52 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,15 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 7,93 Prozent auf 11,36 EUR), SMA Solar (+ 6,90 Prozent auf 58,85 EUR), AIXTRON SE (+ 6,07 Prozent auf 27,24 EUR), ATOSS Software (+ 3,35 Prozent auf 247,00 EUR) und Infineon (+ 2,69 Prozent auf 33,99 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil CANCOM SE (-1,47 Prozent auf 26,90 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,09 Prozent auf 29,04 EUR), ADTRAN (-0,70 Prozent auf 5,65 USD), Energiekontor (-0,45 Prozent auf 66,50 EUR) und Nemetschek SE (-0,16 Prozent auf 88,04 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 220 962 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 201,329 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at