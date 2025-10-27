SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Analysten-Studie
|
27.10.2025 17:05:39
SMA Solar-Aktie notiert so hoch wie seit 2024 nicht mehr
Am Nachmittag notierten die Papiere des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar 10,8 Prozent bei 25,54 Euro und bauten damit ihren Jahresgewinn auf fast 90 Prozent aus.
Fundamentale Nachrichten zum Unternehmen gab es nicht, lediglich eine Studie des Analysehauses Jefferies, die das Kursziel von 16 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen hat. Gestützt von starken Auftragseingängen und einem robusten Ergebnis im Geschäft mit großen Solarkraftwerken dürfte das Unternehmen solide abgeschnitten haben, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Vorschau auf die Zahlen zum dritten Quartal. Allerdings nähmen die Unsicherheiten mit Blick auf die Aktivitäten in den USA zu, gab er zu bedenken.
/edh/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: SMA Solar Technology AG
Analysen zu SMA Solar AG
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|25,70
|12,13%
