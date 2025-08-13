Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Index im Blick
|
13.08.2025 18:03:14
Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Zuschläge
Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,66 Prozent fester bei 44 752,45 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,224 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,918 Prozent auf 44 050,53 Punkte an der Kurstafel, nach 44 458,61 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 44 571,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 44 887,79 Einheiten.
Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,29 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 44 371,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42 140,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 765,64 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 5,57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45 054,36 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 3,53 Prozent auf 270,81 USD), Nike (+ 3,47 Prozent auf 77,50 USD), Merck (+ 2,22 Prozent auf 82,08 USD), Home Depot (+ 2,11 Prozent auf 345,35 EUR) und IBM (+ 2,10 Prozent auf 239,69 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Walmart (-1,77 Prozent auf 101,79 USD), NVIDIA (-1,24 Prozent auf 180,89 USD), Boeing (-0,91 Prozent auf 230,50 USD), Cisco (-0,62 Prozent auf 70,94 USD) und JPMorgan Chase (-0,27 Prozent auf 292,07 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 16 239 484 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,822 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel
Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,33 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Home Depot Inc., Themehr Nachrichten
|
18:03
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12.08.25
|Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.08.25
|Starker Wochentag in New York: Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
12.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
11.08.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Home Depot-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.08.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
05.08.25
|Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Home Depot Inc., Themehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|199,12
|0,07%
|Cisco Inc.
|60,84
|-0,08%
|Home Depot Inc., The
|340,00
|0,32%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|204,65
|1,74%
|JPMorgan Chase & Co.
|251,60
|0,66%
|Merck Co.
|68,90
|0,44%
|Microsoft Corp.
|449,95
|-0,22%
|Nike Inc.
|65,89
|1,84%
|NVIDIA Corp.
|153,92
|-1,60%
|UnitedHealth Inc.
|231,25
|3,82%
|Verizon Inc.
|37,00
|-0,40%
|Walmart
|88,60
|-0,97%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|44 827,03
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stabil -- DAX beendet Tag im Plus -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43.000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex zulegte. In den USA griffen Anleger zunächst zu, dann werden sie vorsichtiger. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.