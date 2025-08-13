Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Zuschläge

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,66 Prozent fester bei 44 752,45 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,224 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,918 Prozent auf 44 050,53 Punkte an der Kurstafel, nach 44 458,61 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 44 571,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 44 887,79 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,29 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 44 371,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42 140,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 765,64 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 5,57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45 054,36 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 3,53 Prozent auf 270,81 USD), Nike (+ 3,47 Prozent auf 77,50 USD), Merck (+ 2,22 Prozent auf 82,08 USD), Home Depot (+ 2,11 Prozent auf 345,35 EUR) und IBM (+ 2,10 Prozent auf 239,69 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Walmart (-1,77 Prozent auf 101,79 USD), NVIDIA (-1,24 Prozent auf 180,89 USD), Boeing (-0,91 Prozent auf 230,50 USD), Cisco (-0,62 Prozent auf 70,94 USD) und JPMorgan Chase (-0,27 Prozent auf 292,07 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 16 239 484 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,822 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,33 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

