Gute Stimmung in Paris: Börsianer lassen CAC 40 am Mittwochnachmittag steigen

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 1,80 Prozent fester bei 7 258,32 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,203 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,447 Prozent fester bei 7 161,94 Punkten, nach 7 130,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 145,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 259,65 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 2,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, einen Stand von 7 675,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 8 075,68 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, bei 7 319,76 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,62 Prozent. Bei 8 259,19 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Zählern registriert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 ist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 213 511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 311,866 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Stellantis-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at