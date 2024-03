Gute Stimmung in Wien: ATX legt zum Start zu

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,12 Prozent stärker bei 3 527,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 112,526 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 3 523,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 523,44 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 521,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 535,85 Punkten lag.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 0,751 Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 388,73 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 28.12.2023, den Stand von 3 414,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, bewegte sich der ATX bei 3 063,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,38 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 535,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 0,68 Prozent auf 43,20 EUR), BAWAG (+ 0,51 Prozent auf 58,80 EUR), Andritz (+ 0,35 Prozent auf 57,30 EUR), Wienerberger (+ 0,24 Prozent auf 33,86 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,21 Prozent auf 23,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Schoeller-Bleckmann (-1,34 Prozent auf 44,30 EUR), Lenzing (-0,93 Prozent auf 32,00 EUR), AT S (AT&S) (-0,58 Prozent auf 18,94 EUR), voestalpine (-0,46 Prozent auf 26,04 EUR) und CA Immobilien (-0,31 Prozent auf 32,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 80 690 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 23,763 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 9,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at