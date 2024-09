Gute Stimmung in Wien: So performt der ATX Prime am Mittag

Um 12:09 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,59 Prozent nach oben auf 1 817,96 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,017 Prozent auf 1 807,66 Punkte an der Kurstafel, nach 1 807,36 Punkten am Vortag.

Bei 1 806,61 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 819,80 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,705 Prozent. Vor einem Monat, am 27.08.2024, wurde der ATX Prime auf 1 849,29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.06.2024, wies der ATX Prime 1 804,92 Punkte auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, bei 1 575,70 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 6,06 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell CA Immobilien (+ 10,60 Prozent auf 24,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,70 Prozent auf 29,40 EUR), Lenzing (+ 3,44 Prozent auf 34,55 EUR), PORR (+ 2,42 Prozent auf 13,52 EUR) und OMV (+ 2,36 Prozent auf 37,36 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-5,06 Prozent auf 9,00 EUR), Polytec (-2,35 Prozent auf 2,91 EUR), FACC (-1,68 Prozent auf 6,45 EUR), Rosenbauer (-1,66 Prozent auf 35,50 EUR) und Flughafen Wien (-1,48 Prozent auf 53,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 155 266 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 25,709 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

