Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am ersten Tag der Woche kaum verändert.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 5 040,15 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,333 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,070 Prozent auf 5 038,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 035,41 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 033,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 045,01 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 006,85 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 885,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 337,50 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,69 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1,48 Prozent auf 120,20 EUR), Enel (+ 1,11 Prozent auf 6,62 EUR), Stellantis (+ 1,08 Prozent auf 20,75 EUR), Bayer (+ 0,78 Prozent auf 27,85 EUR) und BASF (+ 0,56 Prozent auf 48,49 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil adidas (-0,71 Prozent auf 222,30 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,46 Prozent auf 3,53 EUR), Deutsche Börse (-0,43 Prozent auf 183,60 EUR), SAP SE (-0,37 Prozent auf 179,40 EUR) und Deutsche Telekom (-0,23 Prozent auf 21,71 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 745 467 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 373,205 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

